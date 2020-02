Coronavirus, scuole chiuse anche a Villaricca e Aversa dopo Qualiano e Afragola. L’elenco

Chiudono le scuole a Qualiano. E’ la misura disposta dal sindaco Raffaele De Leonardis per arginare l’emergenza del coronavirus. “Stamattina, dopo un incontro con le dirigenti scolastiche – ha dichiarato il primo cittadino su Facebook -, abbiamo concordato la chiusura delle scuole primarie e secondarie del territorio”.

Qualiano, scuole chiuse

Il provvedimento è valido “nei giorni mercoledì 26 e giovedì 27″. Servirà per effettuare un intervento straordinario di sanificazione degli ambienti. Venerdì 28 febbraio le lezioni riprenderanno regolarmente”.

Afragola, Cardito e San Giuseppe Vesuviano

Provvedimenti analoghi di sospensione delle scuole a scopi precauzionali sono stati adottati anche ad Afragola, Cardito e San Giuseppe Vesuviano. Claudio Grillo, ha emanato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole fino al 29 febbraio incluso per consentire di applicare tutte le misure di prevenzione del coronavirus. Anche in Irpinia, a Vallo di Lauro, il primo cittadino ha deciso per la chiusura. Intanto, in ben sette regioni d’Italia, quelle dove il contagio è arrivato, gli istituti scolastici resteranno chiusi.

Scuole chiuse anche ad Aversa e Villaricca

Scuole chiuse ad Aversa e Villaricca. La sindaco Maria Rosaria Punzo ha emesso un’ordinanza con diversi provvedimenti tra cui la chiusura precauzionale delle scuole fino al 29/o2 che consentirà la sanificazione dei locali.

Ad Aversa, il sindaco Alfonso Golia ha firmato la sospensione dell’attività didattica dal 26 al 28 febbraio per tutte le scuole primarie e secondarie presenti sul territorio della città di Aversa per effettuare un intervento di igienizzazione. “È un provvedimento a scopo precauzionale, per tranquillizzare la cittadinanza dato che ad oggi in Campania non c’è nessun caso accertato di Coronavirus. Per le scuole paritarie e private ho firmato una seconda ordinanza che dispone la sospensione solo per il tempo necessario all’intervento“, conclude il primo cittadino.

Elenco delle scuole chiuse in Campania:

Afragola,

Villaricca,

Qualiano,

San Giuseppe Vesuviano,

Vallo Di Lauro (Av)