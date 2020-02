Massimo Ciavarro a Verissimo: età, altezza, moglie e il figlio Paolo

L’attore Massimo Ciavarro sarà ospite nella puntata del 22 febbraio, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’uomo parlerà del figlio Paola e della casa del Grande Fratello Vip, dove ha trovato l’amore. Nel programma ci saranno anche Levante, Serena Enardu, Elettra Lamborghini, Samantha De Grenet e Alketa Vesjiu.

Massimo Ciavarro: età, altezza e vita privata

Nasce a Roma il 7 novembre 1957. Ha 62 anni ed è alto 1,80 centimetri. La sua popolarità comincia a formarsi negli anni ’70, soprattutto presso il pubblico femminile. Impersona il protagonista di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel, notorietà che gli permise successivamente di partecipare in alcune commedie all’italiana quali “Sorbole… che romagnola” del 1976, “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” (1983), “Chewingum” e Grandi magazzini.

Per un periodo è stato lontano dal mondo del cinema e si è dedicato a diverse imprese, ha fondato un’azienda agricola, che oggi non ha più, e si è dedicato al settore delle costruzioni, prima di tornare, recentemente, a dedicarsi alla carriera iniziale, sia come attore, sia come produttore cinematografico insieme alla sua ex moglie Eleonora Giorgi. Ha partecipato nel 2008 al reality show “L’isola dei Famosi”. Nel 2018 partecipa al primo film natalizio italiano “Natale a 5 stelle” su Netflix in compagnia di molti noti attori tra cui Massimo Ghini, Ricky Memphis e Martina Stella.

Vita privata: moglie e figli

La sua prima e storica moglie è la bellissima attrice Eleonora Giorgi. I due hanno divorziato dopo 12 anni di matrimonio. Dalla loro unione è nato anche un figlio, Paolo, nel 1991, che oggi partecipa al Grande Fratello Vip guadagnandosi le prime pagine dei rotocalchi per la sua storia con Clizia Incorvaia. La separazione dalla Giorgia per Massimo è stata molto dolorosa, come ha confessato lui stesso in alcune trasmissioni televisive.

I due continuano ad avere un rapporto civile per il bene del figlio. Dopo la fine della sua più grande storia d’amore, Massimo Ciavarro nel 2016 a Domenica Live dichiara di aver finalmente ritrovato l’amore. La sua compagna è Francesca, di cui però non sappiamo assolutamente nulla a riguardo.