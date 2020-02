Paolo Ciavarro del GF Vip: età, altezza, bio e il rapporto con Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro sta passando all’attenzione del gossip dopo il suo bacio con Clizia Incorvaia. Il giovane concorrente del GF VIP infatti avrebbe avuto dolci effusioni con l’ex moglie di Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni.

Ma vediamo insieme chi è Paolo Ciavarro, chi sono i suoi genitori e di cosa si occupa nella vita.

Paolo Ciavarro Età, altezza, anni

Paolo Ciavarro nasce il 22 ottobre del 1991. Del segno della bilancia, questo bellissimo giovane è figlio d’arte: i suoi genitori sono infatti Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Ha conseguito una laurea prestigiosa presso la Luiss di Roma in economia e commercio e successivamente allo studio ha prediletto il mondo della televisione.

ha provato infatti inizialmente a lavorare in uno studio contabile, ma senza successo o desiderio di continuare. Spesso Paolo Ciavarro ha dovuto combattere contro i pregiudizi di quanti lo ritenessero un raccomandato. Ma ha ampiamente dimostrato il contrario.

Dopo aver partecipato a Pechino Express con il padre, ha infatti continuato la sua carriera nel mondo del piccolo schermo. Debutta nel reality per famosi nel 2013.

Paolo Ciavarro Amici

Paolo Ciavarro è co conduttore dal 2017 del programma Amici di Maria De Filippi. Scelto per il suo aspetto e per la sua bravura, Paolo Ciavarro si è saputo distinguere per le sue capacità proprio dopo le altre esperienze televisive pregresse.

Paolo Ciavarro Forum

Paolo Ciavarro è stato chiamato alla nota trasmissione Forum nel 2014 al fianco di Barbara Palombelli. Successivamente dal 2017 è stato anche chiamato da Maria De Filippi.

Paolo Ciavarro al GF Vip

Della vita privata di Paolo Ciavarro si sa ben poco. Infatti, oltre una sua relazione passata con Alicia Bosco, non vi sono particolari tracce del suo amore con qualche donna sui social.

Un profilo molto riservato che non ha intaccato la bellezza del ventottenne Paolo Ciavarro Entrando nella casa del GF VIP 2020 però, Paolo Ciavarro si sarebbe avvicinato alla bella Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, modella e influencer molto apprezzata.

Dopo un bacio avvenuto nei giorni scorsi tra i due, non si sa quale potrà essere la direzione della loro storia all’interno della casa più spiata d’Italia. L’attenzione resta però molto alta, i malati di gossip sono sull’attenti!