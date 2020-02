Sanremo 2020 chi è Alketa Vejsiu: vita privata, marito, figli e carriera

Sanremo 2020. Alketa Vejsiu sarà una delle compagne di viaggio di Amadeus nella terza serata del festival di Sanremo 2020. La nota presentatrice farà coppia con la moglie di Cristino Ronaldo, Georgina Rodriguez.

Chi è Alketa Vejsiu?

Nata a Tirana il 19 gennaio 1984 (ha quindi 36 anni), è molto popolare in Albania, suo Paese d’origine. E’ una conduttrice radiofonica e televisiva. Dopo gli esordi a 17 anni sulla tv locale TvKlan con 12 Dreams of a Summer Night, raggiunge una grande notorietà approdando a Ballando con le Stelle, X Factor, Tale e Quale Show, Chi ha incastrato Peter Pan?, ovviamente nelle versioni locali. Alketa è anche una giornalista, laureata in Economia aziendale.