Napoli, cade vernice in strada e scoppia la lite: operaio accoltellato, ferito anche il figlio

Napoli. Cade un po’ di pittura in strada e scoppia la lite furiosa. E’ accaduto in piazzetta Bianchi allo Spirito Santo, nella zona della Pignasecca, dove due operai edili – padre e figlio – sono stati aggredditi da un uomo. Il 42enne è stato perfino accoltellato.

Come riporta Il Mattino, i due operai stavano lavorando al rifacimento del tetto della chiesa che affaccia sulla piazzetta quando, in seguito alla caduta di un po’ di vernice in strada, è iniziato l’alterco con il loro aggressore. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale dei Pellegrini, dove i medici li hanno presi in cura.

Sul caso indaga la Polizia di Stato. Gli agenti hanno ascoltato i due feriti e avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.