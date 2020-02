Chi è Teresanna Pugliese: età, marito, figlio e Francesco Monte

Teresanna Pugliese farà il suo ingresso alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo alcune curiosità: età, marito, figlio, la ex relazione con Francesco Monte a Uomini e Donne.

Teresanna Pugliese, età

Nasce a Napoli il 25 luglio del 1987, sotto il segno zodiacale del Leone. Conquista la notorietà nel mondo dello spettacolo quando partecipa ad alcune edizioni di Uomini e Donne, prima nel 2009, nelle vesti di corteggiatrice rispondendo di no al tronista Samuele Nardi, che l’aveva scelta, poi come tronista, scegliendo Antonio Passarelli.

La Pugliese torna una terza volta a Uomini e Donne, per corteggiare il tronista Francesco Monte, pentitasi di non averlo scelto al posto di Antonio Passarelli. I due escono insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Chi sono il marito e il figlio?

Per quanto riguarda la vita privata di Teresanna, e in particolare quella sentimentale, il pubblico è a conoscenza dei vari flirt della donna. Dopo l’esperienza di Uomini e Donne, la Pugliese vive una relazione proprio con l’ex tronista, che tuttavia arriva al capolinea dopo poco. Dopo essersi lasciati, la donna trova l’amore lontano dalle telecamere, grazie all’imprenditore Giovanni Gentile. La coppia ha oggi un figlio, Francesco Gentile, nato nel 2015, mentre si è sposata nel 2017.

Francesco Monte a Uomini e Donne

Il suo nome è legato a quello di Francesco Monte, infatti prima che arrivasse Cecilia Rodriguez il cuore di Francesco è occupato da Teresanna. L’avventura televisiva a Uomini e Donne inizia quando la bella Pugliese scende le scale per corteggiare Samuel Nardi che si innamora di lei e la sceglie. Purtroppo Teresanna non ricambia il sentimento e lo rifiuta.

Maria De Filippi allora decide di mettere sul trono la bella partenopea che proprio grazie alla sedia rossa conosce Francesco Monte. Però Teresanna al termine del percorso sceglie Antonio Passarelli, rivale di Monte, ma con lui le cose non vanno bene e si lasciano dopo pochi mesi. Teresanna Pugliese non riesce a dimenticare Francesco Monte, che nel frattempo è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Armata di coraggio la bella Teresanna decide discendere di nuovo le scale della De Filippi per andare a corteggiare Monte. Tra i due ragazzi il sentimento cresce sempre di più e insieme lasciano lo studio del programma di Canale 5 per vivere la loro storia d’amore. Storia che dura due anni e che si conclude per un presunto tradimento di lui con Cecilia Rodriguez, la quale resterà legata a Monte per tanti anni