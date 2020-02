Chi è Patrizia Rossetti: età, figli, marito, separazione. Patrizia Rossetti è una conduttrice televisiva italiana. Dopo aver esordito in televisione presentando il Festival di Sanremo 1982 al fianco di Claudio Cecchetto, è passata alle reti private, diventando per diversi anni il volto simbolo di Rete 4, grazie alla conduzione di programmi contenitori, destinati principalmente ad un pubblico femminile, che componevano lo scheletro del palinsesto dell’emittente, raccordando tra loro le numerose telenovelas e soap opera al tempo trasmesse dal canale.

In seguito ad un cambio di linea editoriale di Rete 4, il suo ruolo televisivo è stato notevolmente ridimensionato pur non scomparendo mai dal piccolo schermo. Nel corso della sua carriera si è cimentata anche come cantante, attrice per alcuni film per la televisione e speaker radiofonica. Questa sera, 17 febbraio, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Patrizia Rossetti: età

E’ nata a Montaione, il 19 marzo 1958. Ha 60 anni.

Patrizia Rossetti: marito, figli

Patrizia Rossetti ha trovato l’uomo della sua vita a 53 anni. Si tratta di Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset. La loro storia d’amore è iniziata nel 2006 e si sono sposati nel 2012. Nel 2019, però, i due si sono separati. “Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine”, così ha dichiarato dopo che ha preso parte e vinto Pechino Express, il reality show di Rai 2. E oggi chi è il compagno di Patrizia Rossetti? Non abbiamo informazioni riguardo una nuova fiamma, e al momento pare che la bella conduttrice sia single.

Patrizia Rossetti: Instagram

La conduttrice è presente anche sui social network con un profilo Instagram che ha oltre 50mila follower.

Patrizia Rossetti: carriera

E’ stata per anni regina indiscussa dei salotti televisivi con il format di successo Buon Pomeriggio, che ha fatto da traino alla popolarità crescente della conduttrice. Al fianco di Giorgio Mastrota, è stata volto numero uno delle televendite. Diversi i programmi in cui è stata protagonista. Tra questi Vivere meglio, Buongiorno con 3 Channel, Pane amore e fantasia, Quelli che il calcio e tanti altri ancora. Patrizia ha anche una carriera nel teatro, iniziata nel 2001 con Enrico Beruschi. In radio, dal 1994 al 2003 la sua rubrica quotidiana su Radio Italia ha tenuto compagnia a milioni di ascoltatori. Sempre nel 2003 ha duettato con Nilla Pizzi nel brano Due gocce d’acqua, inserito nel disco della cantante emiliana Insieme si canta meglio. Oltre al ruolo di attrice, anche quello di cantante: suo l’album Le più belle sigle dei teleromanzi di Retequattro, più altri lavori discografici in cui ha dato prova di grande talento.

Patrizia Rossetti: separazione

Durante una puntata di Verissimo ha raccontato della sua separazione. “Nel mio matrimonio ci ho creduto tantissimo e anche lui – ha detto -. Poi ci sono dei cambiamenti e certe volte non si cambia insieme. Ci siamo conosciuti nel 2006, io avevo 46, 47 anni. Lui era più giovane di 3 anni e mezzo. Lavora qui e l’ho conosciuto. Aveva un altro matrimonio e se gli uomini non sono liberi non li guardo. Poi si è separato e ha iniziato a guardarmi in modo diverso. Un giorno ho portato la mia cagnolina e ha detto che se avessi avuto bisogno l’avrebbe tenuta lui. Dall’amicizia è nato qualcosa di più. Abbiamo deciso di sposarci. Prima di partire per ‘Pechino Express’ eravamo già in crisi. All’inizio avrei dovuto partire con lui, poi la produzione ha cambiato idea e mi ha messo accanto Maria Teresa Ruta. Si sono creati silenzi, cose non dette. Ero da sola in sua compagnia, questo è bruttissimo. Ho iniziato a sentirne la pesantezza. A qualsiasi età si deve ricominciare. Meglio essere amici, in buoni rapporti, e lo siamo, abbiamo una bambina a quattro zampe. È stato come se gli ingranaggi non funzionassero più. Non è stato facile però ora sono serena. Tante volte ho fatto finta di niente e ho buttato giù il boccone. Io voglio svegliarmi felice, serena. La vita è bellissima, non bisogna crearsi problemi inutili. Mai aver paura di ricominciare”.

