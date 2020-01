Francesco Monte: età, chi è, altezza. Francesco Monte è un ragazzo che si è fatto conoscere per aver partecipato a innumerevoli programmi televisivi. Uomini e Donne, Grande Fratello, Isola dei Famosi e tanti altri. Ma a renderlo davvero famoso è stata la sua love story finita molto male con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Francesco Monte, all’anagrafe Francesco Maria Monte è nato il 20 maggio 1988 a Taranto. Ha 31 anni. E’ alto 192 centimetri e pesa circa 85 kg. Nella città pugliese ha trascorso la sua infanzia e l’adolescenza, accanto al fratello Stefano. Dopo essersi diplomato, si iscrive all’università alla facoltà di Economia, e nel frattempo, per finanziare gli studi, lavora come modello. Tra le sue passioni ci sono il mare e lo sport, in particolare la canoa, attività che praticata per diversi anni.

Successivamente, nel settembre del 2012, entra a far parte del cast di “Uomini e Donne“, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. In questo periodo conosce Teresanna Pasquale, corteggiatrice napoletana con cui si fidanza più volte (benché lei in un primo momento gli preferisca Antonio Passarelli).

Conclusa l’esperienza di “Uomini e Donne” dopo due anni, per qualche tempo Francesco Monte partecipa a “Forum”, in onda sempre su Canale 5, per poi concentrarsi sul desiderio di diventare attore e di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare recitazione.

Francesco Monte: Wikipedia

Di Francesco Monte non esiste una pagina su Wikipedia. Le informazioni su di lui sono però presenti sul web, tra internet e i social network.

Francesco Monte: Isabella, la sua nuova fiamma

La storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia è diventata una delle più seguite dagli appassionati di gossip. I due si sono cominciati a frequentare qualche tempo dopo che l’ex gieffino si è lasciato con Giulia Salemi, ma l’ufficialità sul loro rapporto è giunta solo in seguito. Quest’estate Francesco e Isabella sono stati immortalati sulle spiagge di Formentera.