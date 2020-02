Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, 17 febbraio, su Canale 5. Il programma giunge così alla sua dodicesima puntata, che si rivelerà ricca di novità e retroscena.

Grande Fratello Vip, anticipazioni

La grande novità sarà l’ingresso di tre nuove aspiranti concorrenti nel reality condotto da Alfonso Signorini. Saranno tre donne, ma soltanto una di loro potrà effettivamente unirsi al gruppo dei concorrenti.

Anticipato i nomi di queste candidate nella Casa: sarà Teresanna Pugliese, l’ex corteggiatrice di Francesco Monte a Uomini e Donne, e quello di Patrizia Rossetti, nota conduttrice. Ignoto ancora il nome della terza candidata.

Nel corso della puntata, scopriremo l’esito del televoto. Uno tra Fabio Testi e Serena Enardu, al momento in nomination, verrà eliminato. Inoltre, ci sarà una bella sorpresa per Paolo Ciavarro, che riceverà la visita di entrambi i genitori: entreranno dunque sia mamma Eleonora Giorgi (che già aveva fatto un’incursione al GF Vip) che il padre Massimo Ciavarro. Si parlerà probabilmente della storia nata tra Paolo e Clizia Incorvaia.

Grande Fratello Vip, Clizia in crisi

Dopo la notte di fuoco l’influencer è entrata in crisi. E’ divisa a metà tra le emozioni che sta vivendo dentro la Casa e i pensieri che corrono veloci all’esterno dove un ragazzo potrebbe aspettarla. Dopo giorni frenetici all’insegna della passione con Paolo, si prende un attimo per riflettere e trova in Licia una fidata confidente.

“Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi”, ammette. “Qual è la cosa che ti attanaglia la mente?”, le chiede Licia. Clizia le riassume a mezza bocca la situazione che stava vivendo prima del suo ingresso nella Casa. Sulle note di “Luna” di Jovanotti, la coppia ritrova però la complicità e la voglia di baciarsi. I problemi per ora li lasciano fuori dalla Casa.

