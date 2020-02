Termoli, incidente moto contro betoniera: ragazza di 24 anni muore schiacciata

Drammatico incidente a Termoli oggi pomeriggio. Una giovane di 24 anni, V.L.P., è morta dopo essere finita con la sua moto sotto una betoniera. Inutili i soccorsi scattati subito dopo il sinistro.

Termoli, incidente in moto: morta 24enne

L’incidente è avvenuto in via Pertini, poco dopo le 14 di oggi, giovedì 13 febbraio, nei pressi dello svincolo per la direzione nord della Tangenziale di Termoli (Campobasso). Ancora da chiarire la dinamica: secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava in sella alla sua moto Naked quando sarebbe finita sotto una betoniera in direzione San Giacomo. Sul posto sono sopraggiunti subito i sanitari del 118.

I soccorsi

I sanitari l’hanno trasportata all’ospedale più vicina. La giovane è arrivata in condizioni disperate ed è morta poco dopo sotto gli occhi sconvolti e impotenti dei medici che non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. La vittima abitava a Termoli e lavorava in zona. La morte del suo decesso sta facendo rapidamente il giro della città, gettando nello sconforto amici e parenti.