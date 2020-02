Marion Cotillard: film, oscar a Marion Cotillard marito, figli, età, altezza

Marion Cotillard è un’attrice, modella, cantante e doppiatrice francese. La partecipazione a Taxxi nel 1998, nonché ai seguiti Taxxi 2 (2000) e Taxxi 3 (2003), le ha garantito notorietà nel paese d’origine, al quale è rimasta artisticamente legata nella prima fase della carriera. Protagonista del film Allied in onda questa sera a Canale 5.

Ha raggiunto fama a livello internazionale per le collaborazioni con registi come Tim Burton, Ridley Scott, Christopher Nolan, Woody Allen. Nel 2007, la sua interpretazione della cantante Édith Piaf in La Vie en rose le ha valso, tra gli altri riconoscimenti, l’Oscar alla miglior attrice (il primo per una performance in lingua francese), il BAFTA alla migliore attrice protagonista, il Premio César per la migliore attrice e il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale. Nel 2015 ha ricevuto una seconda nomination agli Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione in Due giorni, una notte di Jean-Pierre e Luc Dardenne.

È il volto di Lady Dior borse dal 2008 ed è apparso in più di 200 copertine di riviste in tutto il mondo. Tra loro ci sono Vogue, Elle, Marie Claire, Variety, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Madame Figaro, Glamour, Grazia, Paris Match, W, The Hollywood Reporter e Wall Street Journal Magazine. È stata anche sulla copertina del primo numero di Dior Magazine nel settembre 2012. Tra le attrici francesi di maggior successo, il 15 marzo 2010 è diventata Chevalier (Cavaliere) dell’Ordre des arts et des lettres.

Marion Cotillard: età e altezza

E’ nata a Parigi il 30 settembre 1975. Ha 44 anni ed è alta 1,69. Una statura media in linea con altre attrici della sua generazione.

Marion Cotillard: marito

Delle sue storie si conosce la relazione avuta con l’attore Julien Rassam. L’attore si tolse la vita in concomitanza con le riprese di Taxxi 3, circostanza che spinse la Cotillard ad allontanarsi dal set per trovare tranquillità in India. È stata poi fidanzata dal 2000 al 2005 con l’attore Stéphan Guérin-Tillié e dal 2005 al 2007 con il cantautore Sinclair.

Nel 1997 la Cotillard conobbe Guillaume Canet, ma solo nel 2003 in Amami se hai coraggio ebbe modo di lavorare con lui. Nel 2007 Canet e la Cotillard cominciano la loro relazione.

Marion Cotillard: figli

La coppia ha due figli: Marcel (2011) e Louise (10 marzo 2017); la prima gravidanza, peraltro, impedì alla Cotillard di assistere all’anteprima di Midnight in Paris al Festival di Cannes 2011. La famiglia, nonostante l’interesse mondano dei media, vive a Parigi e conduce una vita piuttosto semplice e riservata. Da un sondaggio pubblicato nell’agosto 2012 e condotto da Harris Interactive per la rivista Gala, è risultato che la coppia Canet-Cotillard è al terzo posto tra le più popolari in Francia.

Marion Cotillard: film