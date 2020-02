Campania. Nuova allerta meteo fino a domani sera: scuole chiuse o aperte? La decisione dei sindaci

Diramata nuova allerta meteo oggi 10 febbraio. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo bollettino per venti forti e mare agitato. L’allerta scatta a partire dalle 16 di oggi e fino alle 22 di domani.

Campania. Allerta meteo per vento forte, le zone interessate

L’avviso riguarda gran parte della provincia di Napoli, di Caserta e di Salerno. Nel dettaglio:

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana

Alto Volturno e Matese

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Alta Irpinia e Sannio

Tusciano e Alto Sele.

I venti saranno generalmente forti dai quadranti occidentali. Le aree maggiormente interessate saranno quelle appenniniche della Campania centro-settentrionale dove si prevedono “venti forti da Ovest-Sud-Ovest con locali raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domani, 11 febbraio”.

Sulla fascia costiera, con particolare riferimento alle Isole del Golfo e alle coste esposte “Possibili forti raffiche dai quadranti occidentali, a partire dalla serata. Mare agitato con possibili mareggiate”. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.

Allerta meteo in Campania, la decisione sulle scuole

Al momento il sindaco della città di Napoli e i sindaci dei paesi in provincia non hanno firmato alcuna ordinanza. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, almeno per il momento, resteranno regolarmente aperte e svolgeranno le loro funzioni. Aperti anche parchi pubblici e cimiteri. Nelle prossime ore però i primi cittadini potrebbero disporre provvedimenti di chiusura per ragioni di sicurezza. Seguiranno aggiornamenti.