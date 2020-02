Scaletta Sanremo 2020 quinta serata: ospiti, programma e cantanti. E’ questa sera, sabato 8 febbraio, l’ultima serata del Festival di Sanremo 2020. Questa sera si conoscerà il vincitore di questa settantesima edizione.

Al fianco di Amadeus ci saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Il vincitore della categoria Nuove Proposte Leo Gassmann aprirà lo show con la canzone “Vai bene così”. Sul palco come super ospiti il cast del film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi con: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro. Ci sarà anche il gruppo internazionale Gente De Zona.

Chi canta stasera a Sanremo?

Durante la finale del Festival di Sanremo 2020, si esibiranno tutti e 23 i cantanti in gara. Sono 23 perchè ieri Morgan e Bugo sono stati squalificati. Tutti i Big, quindi, si esibiranno un’ultima volta, prima che venga proclamata la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020. Ecco i cantanti che saliranno sul palco. (Non è questo l’ordine di uscita).

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di rabbia

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù – Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango io

Junior Cally – No Grazie

Le vibrazioni – Dov’è

Alberto Urso – Il sole ad est

Levante – Tikibombom

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

Il sistema di voto

Tutti saranno votati dal sistema misto: Demoscopica (33%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). Il risultato di questo voto faranno media con i precedenti e verrà resa nota una nuova classifica. Poi sarà tutto azzerato e si voteranno soltanto i tre finalisti, sempre con il sistema misto per poi proclamare il vincitore.