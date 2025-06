È ufficiale: Diego D’Alterio è stato proclamato oggi, mercoledì 11 giugno, sindaco di Giugliano in Campania. L’aula consiliare, gremita di cittadini e sostenitori, ha accolto con entusiasmo il momento formale della proclamazione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo amministrativo per la città.

Diego D’Alterio proclamato sindaco di Giugliano: “Pronti a governare con competenza e determinazione”

Durante il suo discorso, D’Alterio ha voluto innanzitutto ringraziare la cittadinanza per la fiducia accordata. “È una responsabilità grande – ha dichiarato – ma sento di avere la giusta carica per governare in maniera impeccabile, con serietà e spirito di servizio”.

Il neosindaco ha poi illustrato i primissimi impegni dell’amministrazione, a partire dall’urgenza di sollecitare l’apertura di Corso Campano. “Abbiamo bisogno di rafforzare la macchina amministrativa – ha spiegato – e questo passa anche attraverso l’incremento del personale”.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla questione sicurezza, definita “una priorità assoluta”. D’Alterio ha assicurato che lavorerà “in sinergia con le forze dell’ordine per restituire serenità ai cittadini, contrastare degrado e microcriminalità e rafforzare il controllo del territorio”.

Sul fronte politico, ha annunciato che la giunta sarà composta da persone competenti, animate da “voglia e forza di lavorare”, con l’obiettivo di garantire un’amministrazione trasparente ed efficace.

Il clima in aula era carico di aspettative, ma anche di entusiasmo e fiducia per il futuro. “Siamo pronti – ha concluso D’Alterio – a costruire, insieme, una Giugliano più sicura, moderna e vicina ai bisogni delle persone”. La città guarda ora ai prossimi passi del nuovo sindaco, tra i quali la nomina della giunta e l’avvio delle prime iniziative amministrative.