Amedeo Minghi: moglie, curiosità, età, carriera del cantante

Sanremo 2020. Amedeo Minghi duetterà, insieme a Rita Pavone, nella terza serata del Festival di Sanremo. La manifestazione, giunta alla 70esima edizione, è condotta da Amadeus e andrà in onda su Rai 1 alle ore 21. Il noto cantante romano si esibirà sul palco e insieme a Rita Pavone canteranno il brano 1950.

Chi è Amedeo Minghi?

Amedeo Minghi è nato a Roma, sotto il segno del Leone, il 12 agosto 1947. Nella scena musicale italiana si distingue per la sua imponente discografia, forte di una grande caratura di compositore e cantautore. Minghi è l’ultimo di 6 figli, ed è cresciuto nell’elegante rione Prati un grembo culturale fertile di contaminazioni artistiche. Ha fondato I Noemi, band formata con alcuni amici, con cui ha scritto prima delle sue canzoni, intitolata Una cosa stupida. Amedeo Minghi Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo Ricordi del cuore (colonna sonora della soap opera Edera) e il cult Vattene Amore, canzone presentata a Sanremo 1990 in duetto con Mietta e vincitrice di ben 10 dischi di platino!

Chi è la moglie di Amedeo Minghi, Elena Paladino

Lo ha ricordato lui stesso a Ballando con le stelle, emozionando il pubblico: Amedeo Minghi ha vissuto una favola d’amore con la moglie, Elena Paladino, scomparsa nel 2014 dopo 40 anni di matrimonio. La loro è stata un’unione felice, nata dopo l’incontro in una casa discografica. Le nozze sono state celebrate nel 1973 e la coppia ha avuto due figlie: Annesa Minghi (che collabora con suo padre) e Alma Minghi (giornalista). La moglie del cantante è morta nel sonno, forse a causa di un infarto.

Il patrimonio di Amedeo Minghi

Quanto guadagna Amedeo Minghi? Bella domanda! Non conosciamo con certezza il suo patrimonio, ma nel corso della sua carriera Amedeo ha firmato alcuni dei più grandi successi della musica italiana, uno fra tutti Vattene amore: insomma, di certo non saranno mancati i guadagni come autore e compositore! Dove vive Amedeo Minghi Amedeo è, come si suol dire, un romano de Roma, ed è nato e cresciuto nella Capitale.

Il quartiere dove ha trascorso la sua infanzia è Prati, e anche se oggi non sappiamo dove abiti con precisione, il cantante è comunque rimasto nella sua città natale. Il suo rapporto con Roma è attraversato da un forte dualismo, una sorta di Odi et amo. Come ha dichiarato a Intervisteromane, per lui è una città «impossibile e ideale», un luogo di contrasti emotivi e non. Ovviamente, da buon romano, Amedeo è molto legato a diversi luoghi della città (come ad esempio Piazza del Popolo) ma anche alla cucina tradizionale. Uno dei suoi piatto preferiti? Ovviamente i bucatini all’amatriciana!

Amedeo Minghi: 7 curiosità

• Amedeo Minghi è seguitissimo su Instagram, e il suo profilo è ricco di scatti che rimandano alla sua attività artistica.

• Il periodo tra gli anni ’80 e ’90 è stato molto intenso da punto di vista dei consensi. Nel 1985 partecipò a Sanremo in coppia con Katia Ricciarelli. Il brano del duetto era Il profumo del tempo

• Il suo album La vita mia ha venduto 500mila copie e ha preceduto uno strepitoso tour teatrale!

• Sue le colonne sonore di alcune delle fiction di punta della tv italiana: da Mio nemico amatissimo (1991) a Sorellina e il principe del sogno (1995) e Desideria e l’anello del drago (1995).

• La bussola e il cuore è l’album con cui ha festeggiato i 50 anni di carriera, nel 2016!

• Nel 2019 è stato guest star nella trasmissione Ora o mai più, condotta su Raiuno da Amadeus.

• Che cosa ci fa Amedeo Minghi in Senato? Nel dicembre del 2019, in occasione dell’evento Senato e Cultura – Premio al volontariato 2019, il cantante si è esibito in aula. Indovinate un po’ cosa ha cantato? Ma ovviamente Vattene amore.