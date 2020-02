Quanto guadagnano gli ospiti di Sanremo 2020? Roberto Benigni, Mika, Tiziano Ferro, Lewis Capaldi, Amadeus. Siamo alla terza serata del Festival di Sanremo 2020 e la kermesse si conferma tra gli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

Anche quest’anno sono milioni i telespettatori incollati alla tv per seguire il Festival. Le prime serate sono state un successo in termini di ascolti, che quindi si sono tradotti in introiti sicuri e altissimi per la Rai.

La Rai, per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, ha reclutato sul Palco dell’Ariston Amadeus affiancato da 10 co-conduttrici. Insieme a questi, come ospiti d’eccezione, prenderanno parte alla kermesse anche Tiziano Ferro e Fiorello per tutte le cinque serate.

Quanto guadagna Amadeus? Cachet Amadeus

Per la conduzione Amadeus guadagnerà dai 500 ai 600 mila euro.

Quanto guadagnano le co-conduttrici di Sanremo

I compensi per le co-conduttrici sono invece diversi, non c’è una stessa cifra per tutte. A Mara Venier e Antonella Clerici, per esempio, sarà riconosciuto un cachet di 50 mila euro. Per Rula Jebreal, Diletta Leotta Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e Francesca Sofia Novello la metà di questa cifra, ovvero 25 mila euro. Rula ha fatto sapere che devolverà metà del cachet a Nadia Murad, l’attivista irachena yazida che è stata rapita e stuprata dall’Isis. Alle giornaliste Rai Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, invece, verrà corrisposto solo un rimborso spese (che comunque pare si aggiri pure intorno ai 25mila euro).

Quanto guadagna Benigni a Sanremo?

L’ospitata di Roberto Benigni costerà alla Rai 300 mila euro. L’attore dovrebbe tenere un monologo di circa 30 minuti.

Quanto guadagnano Tiziano Ferro e Fiorello?

Sia Fiorello che Tiziano Ferro percepiranno un compenso pari a 250 mila euro (a testa). Ferro però ha annunciato prima che iniziasse il Festival che devolverà il suo intero cachet in beneficenza a cinque associazioni di Latina.

Di tutti gli altri ospiti (come Al Bano e Romina, Gigi D’Alessio, Zucchero, Massimo Ranieri, Emma Marrone o gli internazionali Lewis Capaldi, Dua Lipa e Mika) non sono stati resi noti i compensi.

