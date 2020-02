Sanremo 2020. Abiti da sogno per Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno: vestiti e stilisti

Sanremo 2020. Questa sera andrà in onda su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il conduttore Amadeus non avrà al suo fianco Diletta Leotta e Rula Jebreal, ma Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Quale sarà il look delle tre donne?

Sanremo 2020, i vestiti di Emma D’Aquino

Non abbiamo ancora certezze ma sembrerebbe che tutte e tre avranno tre cambi d’abito durante tutta la serata. Emma D’Aquino vestirà Antonio Grimaldi e proporrà colori molto sobri. Le scarpe sono Salvatore Ferragamo, i gioielli invece Chopard.

Sanremo 2020, i vestiti di Laura Chimenti

Laura Chimenti sfoggerà due abiti di Sylvio Giardina e uno di Fendi. Uno, dalla linea affusolata, è in velluto nero e organza bianca ricamata a mano a motivo geometrico. L’altro è un abito bustier con ventagli di tulle drappeggiati e un’ampia gonna in plissé con la sovrapposizione dei colori nude e lilla che sfumano nel rosa antico. Il terzo sarà un abito di Fendi. Per quanto riguarda le scarpe, saranno Aquazzurra, mentre i gioielli Bulgari.

Sanremo 2020, i vestiti di Sabrina Salerno

Ancora top secret il look di Sabrina Salerno. “Non vorrei mettere i tacchi alti ma i Camperos, gli stivali texani. Le scale con i tacchi a spillo? Ho paura”, ha confidato qualche tempo fa al programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ la showgirl che quel palco lo ha calcato nel 1991 con Jo Squillo, indossando un due pezzi laminato al grido di “siamo donne, oltre le gambe c’è di più. Non si esclude l’effetto sorpresa.