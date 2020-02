Incidente in A4, Luca muore a soli 38 anni: fatale impatto tra furgone e tir

Drammatico incidente questa mattina sull’A4. A perdere la vita Luca Fochesato, 38 anni, residente a Loria (Treviso). Fatale lo scontro tra un furgone e un camion nel tratto autostradale fra San Stino di Violenza e Portogruaro, in direzione Trieste.

Incidente in A4: morto Luca Fochesato (foto)

Ancora da chiarire del tutto la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, verso le 7 e 30 del mattino, il conducente del furgone ha impattato violentemente contro il cassone di un tir. Nell’impatto è deceduto sul colpo. La vittima è un dipendente del Salumificio Fratelli Scapochin di Padova, probabilmente diretto a lavoro.

I disagi alla circolazione

Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso per diverso tempo. Dopo la riapertura della tratta autostradale permangono le code fra Cessalto e San Stino di Livenza in provincia di Venezia, sempre in direzione Trieste. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.