Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Alessio Russo, 25 anni, residente a San Tammaro, nella notte tra giovedì e venerdì.

Auto si ribalta tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere: Alessio muore a 25 anni

Il giovane, che era alla guida di un’auto MG arancione, ha perso la vita dopo che il veicolo si è ribaltato mentre percorreva una rotatoria interna a una strada privata, situata nei pressi di via Consiglio d’Europa, tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Altri quattro giovani erano a bordo con lui: fortunatamente, tutti hanno riportato solo ferite lievi e non è stato necessario il ricovero ospedaliero, nemmeno per una 17enne che ha riportato contusioni multiple.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato mentre la vettura affrontava una rotatoria interna a una strada secondaria nei pressi dello svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi di un’eccessiva velocità o di una manovra sbagliata.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.