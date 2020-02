Coronavirus in Italia, si aggravano condizioni dei cinesi ricoverati allo Spallanzani

Si sono aggravate le condizioni cliniche dei due cinesi colpiti da Coronavirus e ricoverati presso lo Spallanzani di Roma a causa di una insufficienza respiratoria. Per i pazienti è stato quindi necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva.

Coronavirus in Italia, si aggravano condizioni dei cinesi

Stanno invece bene le 20 persone poste sotto osservazione per essere entrate in contatto con la coppia. Il diciassettenne italiano di Grado (Gorizia) rimasto a Wuhan, invece, non ha il coronavirus. Lo hanno confermato fonti della Farnesina. Intanto l’Università di Padova ha messo a punto il test europeo per la diagnosi del virus.

Il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20.400, con 3.235 nuovi casi confermati. I nuovi decessi nel Paese, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono stati 64, tutti nella provincia di Hubei, focolaio del virus, e il bilancio complessivo sale perciò a 427 vittime. Intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali.