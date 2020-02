Da Giugliano a Sanremo, Antonio Campagnuolo tra gli hair stylist del festival

Sanremo. Torna il festival di Sanremo e l’hairstylist Antonio Campagnuolo del salone “Artestyle Parrucchieri” sito a via marchesella 106 a Giugliano in Campania, sarà anche quest’anno nella città dei fiori per curare le acconciature di alcune artiste del festival della musica italiana.

È stato infatti nuovamente selezionato come uno degli acconciatori ufficiali dell’edizione di “Sanremo 2020”.

Un obiettivo rinnovato per il talento nostrano nel campo della moda conosciuto per la realizzazione di metodi di colorazione, acconciature e tagli sempre più glamour e super innovativi; dai suoi canali social Antonio fa sapere che è pronto a lavorare, come negli anni precedenti, al fianco di numerosi vip del mondo dello spettacolo.

Antonio ringrazia tutti coloro che gli hanno permesso di raggiungere gli importanti traguardi nel settore televisivo, un ringraziamento speciale a Patrizia Anno e Paolo De Maria per la fiducia rinnovata e a tutti i clienti che ogni giorno con estrema fiducia si affidano alla sua esperienza.

COMUNICATO STAMPA