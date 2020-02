Basilicata, incidente sulla provinciale 193: morto un motociclista

Tragedia della domenica in provincia di Potenza a Lavello. Sulla strada provinciale 193, nello scontro tra due motociclette, è morto un centuaro di 50 anni circa, originario della Puglia.

Incidente a Lavello (Potenza), un morto sulla provinciale 193

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire. Secondo una prima ipotesi, la vittima viaggiava a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata quando si è scontrata con una moto Aprilia. A seguito dell’impatto – così come riporta Robex News -, il centauro è sbalzato dalla sella e si è schiantato a terra. Ferito il passeggero che viaggiava con lui.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri di Ravello e i sanitari del 118. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. Traffico rallentato in direzione Potenza.