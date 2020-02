Chi è Marco Fantini? Età, altezza, figli, Marco Fantini e Beatrice. Ospite della puntata di oggi 1 febbraio di Verissimo. Ma chi è Marco Fantini?

Chi è Marco Fantini?

Fantini si è fatto strada nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie al suo aspetto fisico, che gli ha permessso di distinguersi come modello e influencer di successo proprio come la sua fidanzata Beatrice. Inizia a lavorare come cameriere, poi dà il via alla carriera di modello. Partecipa ad Uomini e Donne come corteggiatore di Anna Munafò, ma lei preferisce Emanuele Trimarchi. Poi diventa tronista, dove conosce Beatrice Valli: i due si separano dopo la scelta, ma diventano una coppia fuori dal programma. Beatrice ha un figlio nato da una sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. I due hanno avuto un figlio aspettando anche il terzo: il 29 settembre 2019 è arrivata la proposta di matrimonio.

Marco Fantini: età

Marco Fantini nasce a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1991. Ha 28 anni.

Marco Fantini: altezza

E’ alto 1,95 cm.

Marco Fantini e Beatrice Valli

Non sono ancora sposati, ma entrambi hanno già annunciato che è loro intenzione mettere su una vera famiglia. La proposta di matrimonio è arrivata nel settembre scorso in vacanza a Parigi. Marco ha fatto il primo passo. Il video di questo evento è stato pubblicato sul profilo di Instagram di Beatrice, la quale è rimasta senza parole dopo la bellissima sorpresa del suo fidanzato.

Marco Fantini: figli

I due hanno tre figli: Alessandro, nato dalla precedente relazione di lei con il calciatore Nicolas Bovi, Bianca, di 2 anni e un altro bambino in arrivo.

Lavora nel mondo dello spettacolo ed è molto attivo sui social. Questo il suo profilo Instagram dove ha oltre 1 milione di follower.