Cosa scrisse sul suolo lunare Gene Cerman? Domanda 1 milione di “Chi vuol essere Milionario”

“Cosa scrisse sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. E’ questa la domanda da un milione di euro di Chi vuole essere milionario, il programma in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Domanda da 1 milione di euro a “Chi vuol essere milionario”

Il concorrente è Enrico Remigio, protagonista già la scorsa settimana. Le opzioni andate in onda ieri sera erano: A, il simbolo della pace; B, Le iniziali della figlia; C, God bless America; D, Gene was here.

Enrico Remigio è rimasto incerto per molto tempo e non sapeva se rispondere oppure no. Il concorrente infatti sapeva che giocava una cifra importantissima in grado di cambiare radicalmente la sua vita. Prima di salire sul palcoscenico ha abbracciato i suoi cari. Ha discusso a lungo con il conduttore Gerry Scotti ma sin da subito ha fatto intendere di non voler rinunciare a rispondere.

Aveva due opzioni: abbandonare l’idea di dare una risposta, per portare a casa 300mila euro, oppure tentare la fortuna, con il rischio di perdere 230mila euro, perché nel caso di risposta sbagliata incasserebbe 70mila euro, l’unico assegno garantito dell’adrenalinica scalata verso il milione. Alla fine Enrico ha deciso di rispondere e dopo vari ragionamenti ha deciso di accendere la risposta B.

Chi è Gene Cernan: la risposta esatta

Gene Cernan è stato l’ultimo uomo a mettere piede sulla luna nel 1972. Si laureò in ingegneria aeronautica e divenne capitano della Marina degli Stati Uniti. Cernan venne poi prescelto come comandante della missione Apollo 17, la missione che segnò la fine di un’epoca, quella dell’esplorazione lunare. La risposta esatta è stata La B, cioè “le iniziali della figlia”. Questo scrisse Gene Cernan sul suolo lunare, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna. Tracciò nella polvere lunare le iniziali T, D, C che stanno per Tracy D. Cernan.