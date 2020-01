Chi è Gene Cernan, l’astronauta della domanda finale del Milionario

Chi è Gene Cernan, l’astronauta oggetto dell’ultima domanda di “Chi vuol essere milionario” che è valsa un milione di euro?

Gene Cernan, chi è: vita

Cernan è un astronauta americano. Fece parte della NASA a partire dal 1963. La sua prima missione nello spazio è stata quella realizzata con Gemini 9 il 3 giugno 1966. In tale occasione Cernan fu il terzo uomo, dopo Aleksej Archipovič Leonov e Edward H. White ad effettuare un EVA. Cernan e Thomas Stafford ebbero assegnata questa missione quali piloti sostituti dato che i membri dell’equipaggio originale, composto da Charles Bassett e Elliott See, erano deceduti precipitando con il loro caccia durante un’esercitazione.

Le missioni

La sua seconda missione fu il volo su Apollo 10, di nuovo assieme a Thomas P. Stafford e John W. Young. Era la missione preparatoria per lo sbarco sulla Luna. Il LM Snoopy, con Cernan e Stafford a bordo, si avvicino alla superficie della Luna fino a 15.243 m.

Durante la sua terza missione spaziale (Apollo 17), Eugene Cernan fu l’undicesimo uomo a mettere il piede sulla Luna. Cernan è comunque al momento l’uomo ad aver lasciato per ultimo la Luna, dato che il suo compagno di missione Harrison H. Schmitt (dodicesimo ed ultimo uomo a mettere il piede sulla Luna) rientrò nel LM Challenger poco prima di lui. Erano le 05:40 UT del 14 dicembre 1972.

L’importanza di Cernan

Cernan è una delle uniche tre persone ad aver viaggiato due volte dalla Terra alla Luna (le altre due sono Jim Lovell e John Young). Non solo: è anche uno dei soli dodici uomini che hanno camminato sulla Luna e l’unico uomo ad aver effettuato due volte la discesa verso la Luna a bordo di un LEM (Apollo 10 e Apollo 17). Inoltre, come membro dell’Apollo 10, condivide il record di velocità per mezzi pilotati di 39.897 km/h (11.082 m/s) durante il ritorno dalla luna il 26 maggio 1969.

Gli ultimi anni di Cernan

Una volta lasciata la NASA Cernan divenne vicepresidente del “Carol Petroleum” a Houston, Texas. Nel 1981 fondò una sua ditta di consulenza per i voli nello spazio.

E’ morto il 16 gennaio 2017 all’età di 82 anni, presso un ospedale di Houston.