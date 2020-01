Enrico Remigio, Chi vuol essere milionario. Chi è?

Enrico Remigio è stato il protagonista della prima puntata di questa edizione di Chi vuol essere milionario: Enrico Remigio. E la puntata di questa sera rischia di entrare nella storia. Il quiz di Gerry Scotti, nove anni dopo l’ultima volta, si aprirà con la domanda da un milione di euro. Enrico Remigio è il concorrente che nella scorsa puntata ha risposto correttamente alle 14 domande che lo separano dal milione.

Chi è Enrico Remigio, Chi vuol essere milionario

Ha 30 anni, è nato a Scafa, in provincia di Pescara. Enrico Remigio lavora a Singapore come sales manager per la filiale del sud-est asiatico della KTM, una casa motociclistica di origine austriaca. E’ laureato all’Università Bocconi in Business Adminstration and Management. Ha una specializzazione in Marketing Management, un passato in Cina e in Thailandia come produce manager. Dalla cultura generale alla musica, Enrico ha dimostrato di sapere (quasi) tutto. Solo un paio di errori durante le 14 domande, “superate” con l’aiuto di papà Sandro in una domanda a sfondo sportivo e con lo Switch in una sulla storia dell’arte. Ad accompagnarlo, nello studio, anche la mamma e un’amica. La sua compagna, francese, l’aspetta invece in Thailandia. Appassionato sin da ragazzo del quiz Chi vuol essere milionario, pur di effettuare i provini ha affrontato un viaggio di 14 ore.

Stasera Enrico avrà due strade. La prima, quella di “lanciarsi” e provare a rispondere alla domanda. Se la risposta sarà corretta, vincerà il premio massimo. Se la risposta dovesse essere sbagliata, si dovrà “accontentare” di 70mila euro. L’altra possibilità che ha dinanzi a sé è di non rispondere e portare a casa 300mila euro.

I passati vincitori

Solo tre concorrenti sono riusciti a vincere la posta in palio massima. È successo nel 2001 con Francesca Cinelli che si portò a casa un miliardo di lire (oggi lavora nel settore dei libri in Mondadori), nel 2004 con Davide Pavesi (oggi di lui si sono perse le tracce) e nel 2011 con Michela De Paoli (oggi è disoccupata).