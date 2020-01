Furgoncino perde controllo e fa “volare” i passeggeri. Il video

Sono istanti di terrore, quelli vissuti in Thailanda da un gruppo di turisti inglesi. Un furgoncino mentre procedeva lungo una strada extraurbana ha perso il controllo dopo l’esplosione di un pneumatico e si è schiantato contro il guard rail.

A causa del violento impatto, i turisti inglesi sono stati sbalzati fuori dal mezzo, rovinando sul manto stradale. Per loro fortuna il traffico non era intenso in quel momento e i turisti feriti sono stati prontamente trasferiti in ospedale, tra i quali si registrano 3 in condizioni gravi. Il gruppo di britannici era appena arrivato da Bangkok per assistere alla tradizionale cerimonia di Pattaya.

Video