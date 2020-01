Ponte Lago Patria ancora chiuso, disagi per i residenti e commercianti costretti a calare le serrande

Tra qualche mese sarà un anno che il ponte che collega Lago Patria con Castelvolturno creando non pochi disagi alla popolazione. Non solo a chi solitamente vi transita in quel tratto stradale, ma sopratutto ai residenti. Molte famiglie sono costrette ad allungare il proprio itinerario di chilometri anche solo per accompagnare i figli a scuola. Diverse sono le attività costrette a calare le serrande. Un problema che chiedono a gran voce venga risolto al più presto.

Abbiamo raccolto diverse testimoniante di residenti costretti a cambiare addirittura abitudini quotidiane e commercianti che hanno dovuto chiudere le proprie attività.