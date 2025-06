Aversa. Sosta selvaggia e disagi per i residenti di via 25 Aprile e via Sorrento, arterie di collegamento tra il centro cittadino e la cosiddetta “Variante”. In assenza di strisce blu, auto parcheggiate ovunque, anche sui marciapiedi. A peggiorare la situazione, un passaggio pedonale in via 25 Aprile, che dà accesso a viale Kennedy, ridotto in pessime condizioni tra asfalto dissestato e rifiuti. I cittadini chiedono interventi urgenti.