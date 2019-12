Napoli, incidente in mattinata: auto si ribalta. Traffico in tilt. Video

Napoli. Incidente in via Miano a Capodimonte. Paura questa mattina per il conducente di un’auto che, per cause ancora da accertare si è ribaltato mentre percorreva la strada in direzione del Quadrivio di Secondigliano. Molto probabilmente a causare il ribaltamento della vettura sarebbe stata l’alta velocità oppure una manovra azzardata.

Napoli, auto si ribalta

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 per mediare i feriti e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche un carro attrezzi per rimuovere il veicolo dal centro della strada, ormai non marciante. Sul tratto interessato dall’incidente si sono registrati diversi chilometri di coda.

Il video

