Giugliano, Movida Kafè: tutto pronto per il Capodanno a ritmo di musica

Giugliano. Il 2019 giunge verso la conclusione e già ci si organizza per accogliere al meglio il nuovo anno. Come di consueto il Movida Kafè di via San Francesco a Patria 74 a Giugliano organizza il Capodanno 2020 a ritmo di musica con Mister General Live Carmine Maio e la Salsa irresistibile di Armando Enriquez.

Una serata dove oltre alla musica non mancheranno brindisi e tante sorprese. L’organizzazione ci tiene a sottolineare che è una serata “free entry” ed avrà lo start all’una. Quest’anno il Capodanno è Movida Kafè.

COMUNICATO STAMPA