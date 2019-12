Mugnano. Cibo di Natale fuorilegge, scattano i sequestri dei Nas

Mugnano. Blitz dei Nas a Mugnano, controlli e perquisizioni. In Mugnano di Napoli, in via Diaz i Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di panificazione e produzione di prodotti dolciari.

Mugnano, blitz dei Nas

A conclusione dell’ispezione, i militari dell’arma hanno proceduto al sequestro amministrativo di 60 kg, di verdura cotta. I carabinieri hanno rinvenuto, infatti, delle scarole allo stato congelato, pronte alla farcitura. Il commerciante deteneva la verdura in assenza di qualsivoglia indicazione e/o procedura in autocontrollo riferita alla rintracciabilità alimentare della stessa.

Blitz dei Nas anche a Giugliano

A Giugliano, invece, effettuato alcuni controlli in un casa di cura per anziani riscontrando diverse irregolarità. (Leggi qui)