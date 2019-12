Giugliano, blitz dei Nas in una casa di riposo: irregolarità nella struttura

Giugliano. Procedono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri del Nas. A Giugliano, in provincia di Napoli, i militari hanno scoperto diverse irregolarità in una casa di riposo a conclusione di una verifica igienico sanitaria.

Giugliano blitz dei Nas in una casa di riposo

I Nas hanno accertato la mancanza dei requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi per le strutture ricettive per anziani, per cui è stata inoltrata all’autorità amministrativa competente la richiesta di sospensione “ad horas” delle attivita’.

Dai controlli è inoltre emerso che non veniva effettuato un controllo periodico degli estintori. I militari hanno appurato l’assenza della notifica alimentare per l’attivazione del laboratorio-cucina in ambienti in precedenza autorizzati come palestra, tra l’altro con presenza di situazioni di “non conformita’” connesse con la mancanza di manutenzione straordinaria alle strutture portanti e pareti, ragion per cui la parte è stata diffidata ad eliminare tali inconvenienti. Infine hanno accertato l’omessa predisposizione di idonee misure per la prevenzione della legionellosi