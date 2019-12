Giugliano, lunedì 23 tanti eventi per il Natale: ztl al centro storico dalle 17 alle 20

GIUGLIANO. Ha preso il via ieri il Natale a Giugliano. La città si trasformerà in una enorme attrazione dedicata al Basile e non solo. Per questo sia il 23 che il 24 è prevista dalle 17 alle 20 la ZTL al Corso Campano con il cambio del senso di marcia di via Labriola che sarà possibile percorrerla da via Palumbo a via Maristi.

Domenica pomeriggio, tempo permettendo, ci sarà uno spettacolo di bolle di sapone e una nuova proiezione del videomapping dalle 17 in piazza Matteotti.

Lunedì 23 con una ZTL al corso Campano, dall’angolo di via Roma all’angolo di via Marconi, dalle 17 i portoni del centro ospiteranno uno spettacolo di teatro itinerante “50 fiabe per 5 giorni”: attori in maschera racconteranno a grandi e piccini le fiabe del Basile mentre saranno allestiti dei laboratori musicali per bambini nella scuola media G.B. Basile.

In Piazza Matteotti sempre lunedì dalle 17, ogni 30 minuti, sarà messo in scena “Lo Cunto del Basile”: uno spettacolo di video-mapping proiettato sulle facciate dei palazzi.

In tutto il centro storico ci saranno trampolieri, sputa fuoco e animazione per bambini. Per tutta la giornata invece un trenino porterà a spasso i più piccoli per le vie della città.

Eventi e spettacoli anche in fascia costiera con animazione per bambini in Piazza Cristoforo Colombo la mattina dalle 10 alle 12 e tante iniziative su via Ripuaria dalle 17.

La sera invece alle 20.30 alla Chiesa della Sacra Famiglia ci sarà un concerto di musica popolare.

Questi in dettaglio gli eventi previsti per lunedì 23:

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – VIDEO MAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

ZTL – Corso Campano (da angolo Via Roma ad angolo Via Marconi)

dalle 17:00 alle 20:00 – 50 fiabe in 5 giorni – 1°Giornata – Lo cunto de li cunti a cura di Caos Teatro. Sotto 5 portoni dei palazzi del centro storico 5 attori professionisti vestiti da cantastorie leggeranno 10 fiabe diverse in 2 repliche.

Attori e Fiabe: Stefania Remino(Petrosinella,Verdeprato) Antimo Navarra(Viola,Cagliso)

Michele Brasilio(La colomba, La schiavetta) Marina Cioppa(Il serpente, L’orsa) Vincenzo Bellaiuto (Il catenaccio, il compare)

dalle 17:00 alle 20:00 – Laboratorio “Fiabe in Musica: evocazioni musicali di G.B.Basile” a cura di Ludomusica presso la sala teatro della S.M.S. G.B.Basile

dalle 17:00 alle 20:00 – La Compagnia dei Saltimbachi – Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada

Chiesa della Sacra Famiglia (Via Staffetta – Lago Patria) ore 20:30 – Concerto di Gianni Mobylia e la Tammurriata Band

Piazza Cristoforo Colombo (Licola Mare) dalle ore 10:00 alle 12:00 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – Il Natale dei bambini con artisti di strada, Giochi, musica e animazione

Via Ripuaria (Zona Centrale – Varcaturo) dalle ore 17:00 alle 19:30 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – Iniziative on the road: Chistmas Piano Bar con Guido Tramontano, The Irishsnap duo, Sax Heart di Francesco Gallo, Chistmas Tango, Spazio Hip Hop arte, Mamma Natale fotografo, Ti stringo la mano, Buon futuro, C’è posta per te, Baci e abbracci