Ztl Aversa, cambia l’ordinanza: orari rivisti nel weekend e varchi spostati. In vigore da lunedì

La nuova ordinanza firmata dal sindaco di Aversa, Franco Matacena, introduce alcuni aggiustamenti alla disciplina della zona a traffico limitato. Il provvedimento entrerà in vigore lunedì, 5 maggio.

Le principali novità riguardano gli orari serali del fine settimana e dei giorni festivi, in particolare nella fascia compresa tra via Roma, via Magenta, via Garibaldi e via Seggio. In queste zone, la chiusura serale è stata posticipata nel weekend (sabato e domenica): la ZTL sarà attiva fino alle 22, e non più fino alle 20, come stabilito in precedenza. Il venerdì, invece, sarà attiva dalle 17 alle 24.

Inoltre, è stato modificato anche il posizionamento dei varchi elettronici, che non saranno più all’altezza di via Magenta, ma spostati più avanti, fino a via Seggio.

Restano invariati gli orari nelle zone storicamente soggette a limitazioni, come via Roma (tratto Raffaello–Seggio), via Iommelli, via Lamarmora e via Battisti. Confermata anche la ZTL notturna su via Seggio, attiva dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 2 del giorno successivo.