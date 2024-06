Quando tutto sembrava perso, arriva Zaccagni a fare goal e la Nazionale continua a sognare, consacrando il calciatore neo-entrato tra i nuovi eroi del pallone. Tutti ad esultare, così come la napoletanissima Chiara Nasti, moglie dell’attaccante della Lazio.

Zaccagni nuovo eroe nazionale dopo il gol, esulta la moglie napoletana Chiara Nasti

L’impresa è già diventata virale sui social, piattaforme a lui non proprio sconosciute. Difatti la sua compagna di vita è la nota influencer napoletana che ha rubato il cuore del campione. Ad un anno esatto dal loro “sì” nella stessa chiesa romana in cui convolarono a nozze l’ormai ex coppia Francesco Totti e Ilary Blasi, anche se a distanza, Mattia regala alla sua famiglia il suo primo goal in nazionale e all’Italia la qualificazione.

Subito mamma Chiara mostra al piccolo Thiago, di appena un anno, la rete andata a segno del papà mentre a giorni potrebbe nascere la secondogenita di casa Zaccagni-Nasti: Dea. E mentre la show girl napoletana, lontana dal ritiro, come ha imposto mister Spalletti per preservare la concentrazione dei suoi uomini, manda messaggi social dedicati al marito, quest’ultimo si prepara per il prossimo match di sabato contro la Svizzera.

E se all’inizio degli Europei il rammarico di molti era l’assenza (o quasi) di calciatori campani in squadra, all’attaccante romagnolo non si può non imputare l’entusiasmo e la forza che solo l’amore di Napoli (e di una napoletana in questo caso) sa dare per affrontare al meglio ogni sfida.