La Procura per i Minorenni di Napoli ha concluso le indagini relative alla tragica morte di Chiara Jaconis, la trentenne padovana colpita mortalmente da una statuina caduta dall’alto mentre passeggiava con il compagno nei Quartieri Spagnoli, oltre otto mesi fa.

Napoli, concluse le indagini sulla morte di Chiara: “Fu uccisa da statuina lanciata da 13enne”

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, l’autore del gesto sarebbe un ragazzo di 13 anni, già noto per comportamenti problematici e, forse, per episodi simili avvenuti in passato. Tuttavia, per la legge italiana, non essendo ancora imputabile a causa della giovane età, non potrà essere perseguito penalmente.

È stata invece archiviata la posizione del fratello maggiore, più grande di un anno, inizialmente coinvolto nelle indagini. Resta invece ancora aperto un secondo filone investigativo, seguito dalla Procura ordinaria di Napoli, volto ad accertare eventuali responsabilità da parte dei genitori del ragazzo.