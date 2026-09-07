West Nile nell’Aversano, c’è un altro decesso: è il terzo in provincia

Un altro decesso tra i pazienti risultati positivi al virus West Nile nel Casertano. Nel pomeriggio di oggi è morto un uomo di 80 anni, originario di San Cipriano d’Aversa. Era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto apprende Teleclub da fonti ufficiali dell’Asl di Caserta, l’anziano era risultato positivo lo scorso 7 agosto e aveva manifestato i sintomi della malattia. Dopo un mese di ricovero, il suo quadro clinico si era aggravato fino al decesso.

Il numero complessivo dei casi registrati in provincia di Caserta resta fermo a 37. Nelle stesse ore, infatti, è stata accertata una nuova positività: si tratta di una donna residente a Napoli che, nel periodo in cui avrebbe contratto il virus, si trovava in vacanza a Baia Felice. Non è possibile, tuttavia, stabilire con certezza dove sia avvenuto il contagio, dal momento che il West Nile viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette. Con il decesso dell’80enne salgono a tre le vittime nel Casertano. Tre anche i pazienti che versano in condizioni critiche. Tra questi una 76enne di Aversa, ricoverata in rianimazione all’ospedale di Sessa Aurunca, mentre un altro paziente è sotto stretta osservazione al Cotugno di Napoli. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica, ma può rappresentare un rischio soprattutto per le persone più fragili, come anziani e pazienti con patologie pregresse.