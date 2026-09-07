L’artista Rico Femiano festeggia 40 anni: una notte Tiki tra musica, amici e fuochi d’artificio sul mare

VARCATURO – Una notte speciale, all’insegna della musica, dell’amicizia e del divertimento, per celebrare un traguardo importante. Il cantante del panorama napoletano Rico Femiano ha festeggiato il suo 40esimo compleanno con un grande party andato in scena il 4 Settembre 2026 nella suggestiva cornice del Sabbia d’Argento a Varcaturo, locale sulla spiaggia gestita da Luigi Palumbo. Una location incantevole, caratterizzata dalla presenza delle palme, dal suggestivo arredamento in stile indonesiano e dalla particolare atmosfera che ha fatto da cornice a una serata pensata per essere, prima di tutto, una grande festa tra amici.

A curare l’organizzazione dell’evento sono stati l’Art Director Martina Cavulo e Salvatore De Vito, che hanno costruito intorno al compleanno dell’artista un party dal tema “Tiki”, trasformando la location in un vero angolo esotico affacciato sul mare. Oltre 400 gli invitati che hanno preso parte alla serata, tra personaggi del mondo dello spettacolo, amici, colleghi e numerosi volti noti legati al panorama musicale e artistico napoletano. Tra gli ospiti presenti figuravano Luca Sepe, Mr. Hyde, Gennaro Montuori “Palummella”, Raffaele, Stefania Lay, Giusy Attanasio, Lello D’Onofrio, Marco Zappulla, Enzo Caradonna, Pablo Rey, Anna Cruz, Marlon Gonzalez, Freyder Bonilla, Mario Guida e Angelo Geko, oltre a tanti altri amici che hanno voluto condividere con Rico Femiano un momento così importante.

A scandire il ritmo della lunga notte è stata la musica, affidata al DJ VINDJ, con la partecipazione del Vocalist Giuseppe Scotti, protagonisti della colonna sonora del party Tiki e dell’atmosfera di festa che ha accompagnato gli invitati fino a tarda notte. Il party ha preso il via intorno alle 21, dando ufficialmente inizio a una lunga notte di musica e festeggiamenti. E proprio la musica è stata una delle grandi protagoniste della serata. Nel corso della festa, infatti, diversi amici e colleghi hanno raggiunto il festeggiato per improvvisare con lui alcuni duetti, interpretando insieme alcuni dei suoi brani più conosciuti e altri pezzi in coppia, regalando al pubblico momenti di grande coinvolgimento.

Una celebrazione che ha assunto così anche il carattere di una vera e propria festa della musica napoletana, con artisti e amici riuniti intorno a Rico Femiano per festeggiare non soltanto il suo compleanno, ma anche il percorso artistico che lo ha portato negli anni a conquistare un posto nel panorama musicale partenopeo. La festa è andata avanti fino alle 4 del mattino, tra musica, brindisi, esibizioni e momenti di convivialità. A chiudere una notte già ricca di emozioni è stato un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, che ha illuminato il cielo davanti alla location, regalando agli oltre 400 presenti il finale scenografico di una serata indimenticabile.

Un compleanno importante, dunque, celebrato nel modo più autentico per Rico Femiano: circondato dalla musica, dagli amici, dai colleghi e dalle persone che hanno scelto di condividere con lui una notte speciale, in una delle location più suggestive della costa di Varcaturo.

COMUNICATO STAMPA

Foto a cura di Francesco Fiengo Studios.