Calitri, martellate dall’ex: donna ricoverata in ospedale è fuori pericolo

La donna di 28 anni che è stata presa a martellate dall’ex compagno lo scorso sabato sera a Calitri, in provincia di Avellino, sarebbe fuori pericolo. A riportarlo è Fanpage.it. L’autore del gesto, accusato ora di tentato omicidio, è un 28enne tunisino che è stato bloccato su un bus per Napoli, poche ore dopo essere scappato.

L’aggressione è avvenuta il 5 settembre, nell’abitazione della donna. Secondo le prime ricostruzioni, i motivi sarebbero da ascrivere alla volontà della 28enne di interrompere la relazione con l’uomo, che poi l’ha colpita con un martello. Attualmente, la donna è ricoverata all’ospedale “San Marco” di Potenza.