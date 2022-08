Il caldo e l’afa lasciano spazio almeno per qualche ora a pioggia e temporali. Sull’Italia torna il maltempo con temporali e grandinate e scatta l’allerta meteo in alcune regioni.

Il maltempo è causato da infiltrazioni di aria fredda in quota, provenienti dal nord Atlantico che consentirà di placare per un po’ anche il dramma siccità.

Allerta meteo gialla sabato 6 agosto

Le condizioni temporalesche più critiche si verificheranno soprattutto in 4 regioni per cui il Dipartimento della Protezione ha emesso avvisi di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico.

I temporali e dunque i possibili disagi che ne derivano sono previsti in Veneto e Trentino Alto Adige, e su alcuni settori di Piemonte e Toscana. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Trentino Alto Adige. L’avviso prevede: precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Tra oggi, sabato 6 agosto, e domani, domenica 7 agosto, è previsto l’arrivo di piogge anche in regioni del centro sud Italia ma al momento la protezione civile non ha emanato altri avvisi di allerta. In questi casi però non è previsto un calo delle temperature. Soprattutto nelle regioni del Sud, nonostante l’arrivo delle piogge, i meteorologi prevedono un termometro sempre fermo sui 33-34 gradi.