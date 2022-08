Il caldo afoso continua a non dare tregua in Campania ma le previsioni dei prossimi giorni parlano di un clima instabile sulla Regione da questo weekend e per l’inizio della prossima settimana.

Già oggi, venerdì 5 agosto, il cielo risulta poco nuvoloso, ma le temperature oscillano sempre tra i 19 e i 33 gradi. Nel dettaglio gli esperti per oggi prevedono sole e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 33°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 19°C.

Meteo, previsioni in Campania

Il clima inizia però a cambiare da domani, sabato 6 agosto. Per i meteorologi de ilmeteo.it, domani è prevista nuvolosità di passaggio, temperatura minima 20°C, massima 32°C. Entrando nel dettaglio, avremo poche nubi al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Ma diverse app di meteo annunciano l’arrivo di temporali già da domani e che proseguiranno addirittura fino a giovedì. Le percentuali oscillano dal 40% al 70%.

Ma, nonostante l’arrivo delle piogge diffuse in tutta la regione, seppur non costanti, le temperature non dovrebbero calare. Ebbene il termometro secondo le previsioni resterà ancora fisso sui 33-34 gradi con umidità soprattutto notturna che renderà più insopportabile il quadro meteorologico.

Insomma, se pure dovesse arrivare la pioggia tanto attesa in queste ultime settimane di caldo afoso, non porterà il fresco che si immagina.