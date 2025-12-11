Il cartellone di Natale a Giugliano, già ricco di appuntamenti nei giorni precedenti, entra nel vivo a partire dal 12 dicembre, aprendo un fine settimana che unisce magia, arte, musica e tradizioni. Un percorso che accompagnerà la città non solo in questi giorni, ma anche nelle settimane successive, con eventi pensati per tutte le età.

Weekend a Giugliano arriva il villaggio di Harry Potter e tante altre iniziative per il Natale

Il cuore del weekend si accende con l’apertura del Villaggio di Harry Potter, allestito nei Giardini del I Circolo Didattico in piazza Gramsci, visitabile dal 12 al 14 dicembre, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.00. Una delle attrazioni più attese, capace di trasformare Giugliano in un luogo incantato dove bambini e famiglie possono vivere l’atmosfera della celebre saga tra ambientazioni magiche, performance, attività interattive e un allestimento curato nei dettagli.

Accanto alla magia, il fine settimana offre anche uno spazio dedicato alla ricerca artistica. Il 13 dicembre, alle 18.30, si inaugura nella Chiesa di San Rocco la mostra di Laura Niola, un percorso che mette in dialogo l’arte contemporanea con la spiritualità del luogo. Le opere dell’artista, caratterizzate da sensibilità e profondità simbolica, aggiungono al Natale giuglianese una dimensione più intima e riflessiva.

Il programma continua sabato 14 dicembre con l’animazione e la parata natalizia in piazza Matteotti dalle 10.00 alle 13.00, e con lo spettacolo musicale di Damakà e Picari Ensemble nella Chiesa di San Giovanni alle 19.00. Sempre nella mattinata, dalle 9.00 alle 13.00, Corso Campano ospiterà il raduno d’auto d’epoca, iniziativa che mescola passione motoristica e atmosfera natalizia.

Domenica 15 dicembre il percorso prosegue tra cultura e musica. Nella ex Chiesa della Maddalena sarà visitabile dalle 10.00 alle 19.00 la Mostra documentaria su Nicola Cacciapuoti, dedicata al pittore giuglianese del Settecento. Alle 18.00, nello stesso spazio, andrà in scena il primo appuntamento della rassegna Musica in Corso, con le esibizioni degli allievi delle scuole musicali cittadine.

Un weekend intenso, inserito in un programma che ha già coinvolto la città nei giorni scorsi e che continuerà anche dopo questo fine settimana, confermando un Natale a Giugliano ricco di esperienze, atmosfere e momenti di condivisione