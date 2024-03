Ancora emergenza strade nei quartieri collinari di Napoli. Dopo via Morghen e via Pietro Castellino all’Arenella, un preoccupante avvallamento si è formato in via Cimarosa.

Vomero, via Morghen riapre entro Pasqua

Gli operai sono a lavoro oramai da giorni e giorni ma, finalmente, si comincia a vedere la luce in via Morghen. L’immensa voragine apertasi il 21 febbraio scorso sta per scomparire grazie ad una colata di cemento.

Entro Pasqua la strada dovrebbe tornare accessibile a tutti gli effetti e i residenti dello stabile evacuato dovrebbero tornare nelle loro case. Ma se da un lato quasi risolta la questione continuano gli allagamenti e i pericoli.

Disagi in via Cimarosa

A via Cimarosa infatti si aperta una nuova buca che ha già provocato la deviazione del percorso dei bus dell’Anm mentre alla base di via Solimena un deposito usato dalla pizzeria Troisi si è riempito di fango. Il titolare dell’attività commerciale ha subito un danno consistente e chiesto ad Invitalia una sospensione del debito contratto nell’ambito del progetto “Io resto al Sud”.