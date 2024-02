Un’enorme voragine si è formata durante la notte nel quartiere Vomero, inghiottendo due auto e un platano. Due occupanti di giovane età sono stati tratti in salvo dai militari dell’Esercito e da alcuni residenti. Ci sarebbe un ferito non grave.

Vomero, voragine in via Morghen inghiottisce due auto e un platano: c’è un ferito

Il manto stradale è crollato attorno alle 5 del mattino. Squadre di soccorso, inclusi vigili del fuoco, personale della protezione civile e agenti della polizia locale dell’Unità Operativa Vomero, sono intervenuti prontamente, procedendo all’evacuazione di un edificio situato in via Morghen 63, all’incrocio con via Bonito. Da qui sono stati allontanati temporaneamente anche anziani e bambini per precauzione.

Manca acqua e scuole chiuse

L’area è stata messa in sicurezza per permettere le necessarie ispezioni tecniche, con la strada che è stata momentaneamente chiusa al traffico. Manca l’acqua nell’intera zona, tanto che sono state chiuse le scuole.

Sgomberato edificio in via Solimena

Soltanto pochi giorni fa un edificio in via Solimena è stato sgomberato, a causa di un cedimento attribuito a una cavità sotterranea. Dodici appartamenti e tre attività commerciali, situati tra via Merliani e via Solimena nel Vomero, sono stati evacuati per rischio crollo. Via Solimena è stata inoltre interdetta al traffico a causa di segni di cedimento osservati su due strutture, ai numeri 113 e 127, probabilmente dovuti a infiltrazioni d’acqua.