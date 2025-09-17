Vomero, si sente male e si accascia al suolo. Residenti: “Subito un posto fisso di pronto soccorso”

Stamani, nella centralissima via Scarlatti, nei pressi dell’incrocio con via Luca Giordano, alle ore 13:33, un uomo di 72 anni, mentre stava tornando a casa, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Nella caduta ha riportato ferite lacero-contuse alla testa con sanguinamento, perdendo temporaneamente conoscenza. Prontamente soccorso da alcuni passanti è stato aiutato a sollevarsi da terra e fatto adagiare su una sedia, cercando di tamponare la ferita, in attesa dell’ambulanza prontamente allertata. Ambulanza che è arrivata, a sirene spiegate, sul posto alle ore 13,48, esattamente un quarto d’ora dopo che si era verificata la caduta.

Vomero, uomo si sente male e si accascia al suolo. Residenti: “Subito un posto fisso di pronto soccorso”

A documentare tutto Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha seguito personalmente tutta la vicenda e che, nell’occasione, ripropone, ancora una volta, la necessità d’istituire in tempi rapidi un presidio per il pronto soccorso al Vomero. “I vomeresi più anziani – sottolinea Capodanno – ricorderanno che questa struttura esisteva, come “Croce Rossa Italiana”, fino agli anni ’50 del secolo scorso, allocata al piano terra di un fabbricato in via Solimena, ma poi fu inopinatamente soppressa “.

“ Va sottolineato – prosegue Capodanno – che al Vomero vi sono oltre 40mila abitanti su di un’area di poco più di due chilometri quadrati. Inoltre occorre considerare l’indotto generato dalla presenza di quasi duemila esercizi commerciali a posto fisso che, specialmente nei fine settimana, raddoppia almeno le presenze sul territorio “. “L’asfittica condizione del traffico e le carenze strutturali – puntualizza Capodanno – non consentono, in caso di emergenza, di poter contare sull’intervento tempestivo delle ambulanze. Inoltre l’ospedale attrezzato per adulti più vicino, dotato di una struttura idonea di pronto soccorso, è il Cardarelli per raggiungere il quale occorre un tempo che potrebbe risultare letale per le vittime di malori improvvisi o di gravi incidenti “.

“ Intanto – conclude Capodanno – nell’attesa che vengano individuati i locali, si rende necessario che venga allocata almeno un’ambulanza fissa, dotata di tutte le attrezzature per il primo soccorso, a disposizione, 24 ore su 24, esclusivamente per il territorio del quartiere collinare. Nel contempo bisognerà immediatamente reperire i locali per la struttura da adibire a pronto soccorso, valutando al riguardo anche la possibilità di poter utilizzare alcuni locali, con annesso parcheggio al coperto, del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà comunale “.

Comunicato stampa