Controlli a tappeto al Vomero. Controllate anche 32 attività commerciali ed elevate sanzioni per circa 30mila euro. Sotto chiave più di 200 chili di cibo “fuorilegge”.

Vomero, negozi e ristoranti nel mirino: sequestrati 207 chili di cibo in pessimo stato

Gli agenti dei Commissariati Vomero e Bagnoli, insieme agli operatori della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL NA1, hanno concentrato le loro verifiche nelle zone di San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Durante l’operazione, sono state identificate 215 persone, di cui 36 con precedenti penali. Inoltre, sono stati controllati 55 veicoli. L’attività ha incluso anche controlli su 32 esercizi commerciali, con l’immediata sospensione di due di essi.

Per alcuni titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni delle normative HACCP, relative alla sicurezza e all’igiene alimentare. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a un totale di 30.000 euro. Inoltre, sono stati sequestrati 205 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, evidenziando la necessità di garantire standard igienici adeguati.