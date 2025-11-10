Vomero, evade dai domiciliari per rubare dolci in un supermemercato: arrestato 52enne napoletano

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vomero sono intervenuti in via Doria, nei pressi dello stadio Collana, a seguito di una segnalazione di furto giunta alla Sala Operativa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il 52enne bloccato da un addetto alla vigilanza del supermercato, dopo che l’uomo aveva tentato di oltrepassare le casse facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Il ladro era evaso dai domiciliari

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che l’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nonostante ciò, aveva deciso di allontanarsi dalla propria abitazione per compiere il furto, venendo così sorpreso e bloccato dal personale del supermercato. A quel punto sono scattate le manette con l’accusa di furto ed evasione.