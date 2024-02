È caos al Vomero. Non solo per il traffico impazzito, naturale conseguenza di una strada chiusa dopo la voragine di via Morgen, ma per le 70 famiglie che sono rimaste senza casa e senza una destinazione.

Vomero, caos dopo la voragine: 70 famiglie “a spasso”. Procura indaga per disastro colposo

Per ora per loro oltre il danno anche la beffa perché, per rientrare in casa, dovranno autonomamente ingaggiare un perito per ottenere un certificato che accerti la mancata pericolosità del palazzo. Pericolo, si sottolinea, provocato da altri e non da loro.

Intanto, però, per accertare le responsabilità c’è una indagine in corso della Procura di Napoli. Ad oggi si indaga contro ignoti con l’ipotesi, per il momento, di disastro colposo. Due le piste che si seguono: la manutenzione dei sottoservizi e la possibile presenza di allacciamenti privati.

Due mesi prima dei lavori

Nelle prime ore, dopo l’apertura della voragine, si parlava di fogne disastrate ma si è accertato che non è cosi. La zona per ora è sotto sequestro e i lavori proseguono per la messa in sicurezza. Solo alla fine delle verifiche sarà possibile ricostruire la strada. Ma sui tempi c’è grande incertezza. Pare ci vogliano almeno un paio di mesi.