Tentato furto con spaccata in via Bernini al Vomero. Alle 4 circa di questa notte ignoti a bordo di un’auto hanno infranto con una spaccata il vetro di una filiale Compass.

Vomero, banda della spaccata in azione alla Compass: malviventi in fuga a mani vuote

Secondo le prime informazioni, i malviventi non sono riusciti a rubare la cassa automatica e sono fuggiti lasciando la macchina – una Fiat Panda – all’interno dei locali dell’istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. Toccherà a loro ricostruire la dinamica e risalire eventualmente all’identità dei malviventi con l’ausilio delle immagini de sistema di videosorveglianza.

Un colpo simile è stato tentato nella giornata di ieri, 15 gennaio, a Giugliano, in corso Campano. In questa circostanza i malviventi pure hanno sfondato le vetrate della Compass nel tentativo di raggiungere la cassaforte dove verosimilmente erano depositati i contanti. Il colpo è fallito per l’attivazione del sistema nebbiogeno che ha costretto i ladri a scappare a mani vuote prima dell’arrivo dei carabinieri.